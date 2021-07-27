Ahmet Nur Çebi, herkesin Teixeira'yı sorduğunu ve işlerin böyle yürümediğini söyledi. Başkan, "Ben dışarıda dolaşırken yanıma gelen bütün Beşiktaşlı arkadaşlar sadece transfer soruyorlar. Yanıma gelenler 'Alex'ten ne haber?' diyor. Ya arkadaş bir 'nasılsın' de, bir 'günaydın' de. Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır. Transferin daha evvel konuşulması kulübümüze zarar verir. Onun için hoşgörü rica ediyorum" dedi.
Futbol Ahmet Nur Çebi o sorulara sinirlendi: İş böyle yapılmaz
"İki kişiyle hiçbir şey olmaz"
Şampiyonluklar birlik ve beraberlik olmadan gelmiyor. Ne hoca, ne futbolcu, ne başkan ne de yönetici. Ancak herkes bir araya geldiğinde bunu başarabilirsiniz. İki kişiyle hiçbir şey olmaz. Kulüp çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu seneki sloganımızla bitiriyorum ve 'şampiyon sensin' diyorum. Seneye de inşallah şampiyon yine sensin. Sen taraftar, sen Beşiktaş'sın.
Alex Teixeira, Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareketler yapmıştı. Josef de Souza ile bir araya gelen Brezilyalı oyuncu, kartal selamı verince transfer bitti sanılmıştı. Ancak henüz resmi bir gelişme olmadı.
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Hagi, Cicaldau transferindeki komisyon iddialarını yalanladı