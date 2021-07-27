Ahmet Nur Çebi o sorulara sinirlendi: İş böyle yapılmaz

Ahmet Nur Çebi, herkesin Teixeira'yı sorduğunu ve işlerin böyle yürümediğini söyledi. Başkan, "Ben dışarıda dolaşırken yanıma gelen bütün Beşiktaşlı arkadaşlar sadece transfer soruyorlar. Yanıma gelenler 'Alex'ten ne haber?' diyor. Ya arkadaş bir 'nasılsın' de, bir 'günaydın' de. Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır. Transferin daha evvel konuşulması kulübümüze zarar verir. Onun için hoşgörü rica ediyorum" dedi.