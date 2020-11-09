Siyah-Beyazlılar’ın patronu çarşamba günü Sergen Yalçın’la bir toplantı gerçekleştirecek. Başkan Çebi, hocaya, ‘Arkandayız’ mesajı verecek ve öğrencileri için yaptırım isteyip istemediğini soracak.
Futbol Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın görüşmesinden 'kadro dışı' kararı çıkacak mı?
Sergen Yalçın basın toplantılarında sık sık kadro kalitesinden ve oyuncuların form durumundan dert yandığı için Çebi, oyunculara gözdağı vermek amacıyla birkaç ismi tıplı Lens gibi kadro dışı bırakma ya da para cezası verme yoluna gidebilir.
Sergen Yalçın’ın tüm isteklerini dinleyecek olan Çebi, hocanın her isteğini yerine getirmeye hazır. Kayıtsız şartsız destekçisi olduğu mesajını Yalçın'a vermek isteyen Çebi ve yönetim, kurtuluşun bu dayanışmada olduğuna inanıyor.
Toplantı sonrası alınacak kararlar merakla bekleniyor.
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