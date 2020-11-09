Futbol Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın görüşmesinden 'kadro dışı' kararı çıkacak mı?
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Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın görüşmesinden 'kadro dışı' kararı çıkacak mı?

Futbol

Beşiktaş, yoluna iki ileri bir geri devam ediyor. Milli ara öncesi deplasmandaGaziantep FK'yı mutlaka yenmek isteyen Sergen Yalçın ve öğrencileri, sahadan 3-1 mağlup ayrılınca kazan yine kaynamaya başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi duruma el atmaya hazırlanıyor.

09 Kasım 2020, Pazartesi 11:58 Son Güncelleme:
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Siyah-Beyazlılar’ın patronu çarşamba günü Sergen Yalçın’la bir toplantı gerçekleştirecek. Başkan Çebi, hocaya, ‘Arkandayız’ mesajı verecek ve öğrencileri için yaptırım isteyip istemediğini soracak.


Sergen Yalçın basın toplantılarında sık sık kadro kalitesinden ve oyuncuların form durumundan dert yandığı için Çebi, oyunculara gözdağı vermek amacıyla birkaç ismi tıplı Lens gibi kadro dışı bırakma ya da para cezası verme yoluna gidebilir.

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Sergen Yalçın’ın tüm isteklerini dinleyecek olan Çebi, hocanın her isteğini yerine getirmeye hazır. Kayıtsız şartsız destekçisi olduğu mesajını Yalçın'a vermek isteyen Çebi ve yönetim, kurtuluşun bu dayanışmada olduğuna inanıyor.

Toplantı sonrası alınacak kararlar merakla bekleniyor.

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