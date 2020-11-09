Sergen Yalçın’ın tüm isteklerini dinleyecek olan Çebi, hocanın her isteğini yerine getirmeye hazır. Kayıtsız şartsız destekçisi olduğu mesajını Yalçın'a vermek isteyen Çebi ve yönetim, kurtuluşun bu dayanışmada olduğuna inanıyor.

Toplantı sonrası alınacak kararlar merakla bekleniyor.