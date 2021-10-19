Ahmet Nur Çebi, Sporting karşısında 3 puana inanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Sporting’le kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Siyah-Beyazlılar’da Başkan Ahmet Nur Çebi, takımına güveniyor. Zorlu mücadele öncesinde teknik ekip ve futbolcularla görüşüp başarılar dileyen Çebi, Devler Ligi C Grubu’nda 2’de 0’la başlayan maratonun ardından bugün 3 puanla tanışacaklarına inanıyor. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, “Avrupa’da bu sezonki ilk galibiyetimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bunun için takıma güvenim tam. Ligi ayrı Avrupa’yı ayrı düşünüyoruz” dedi.

Süper Lig ’de son dönemde yaşanan hakem hatalarıyla ilgili olarak birçok kulübün isyan etmesi için de konuşan Çebi, “Hiç kimse Beşiktaş üstünden gönderme yapmasın. Hangi konu olursa olsun biz gerekeni yaparız” ifadelerini kullandı.



