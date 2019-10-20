Ahmet Nur Çebi ve ekibine sıra dışı destek
Beşiktaş'ta seçim heyecanı sürüyor. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçime Ahmet Nur Çebi'yi destekleyen kongre üyelerinden biri çok ilginç bir araçla geldi. Araçta Çebi ve ekibinin isimlerinin yanı sıra başkan adayına ithafen bir dize de bulunuyor.
Beşiktaş başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve Serdal Adalı kongrede açıklamalarda bulundu.
Seçim heyecanı sürerken başkan adayı Ahmet Nur Çebi'yi destekleyen bir kongre üyesinin arabası dikkatlerden kaçmadı.
Oy kullanmaya geldiği arabada başkan adayının ismi ve yönetim kurulu listesinde yer alan kişilerin isimleri yer alıyor.
Ayrıca aracın arkasında 'Beşiktaşıma nur geliyor artık. Güneşler açar, şampiyonluklar yağar. Beşiktaş için Ahmet Nur Çebi'yi seçin' notu yazılı.
Spor Arena