Ahmet Nur Çebi ve ekibine sıra dışı destek Beşiktaş'ta seçim heyecanı sürüyor. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçime Ahmet Nur Çebi'yi destekleyen kongre üyelerinden biri çok ilginç bir araçla geldi. Araçta Çebi ve ekibinin isimlerinin yanı sıra başkan adayına ithafen bir dize de bulunuyor.