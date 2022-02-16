Ahmet Nur Çebi'den Kadınlar Futbol Ligi için açıklama: Böyle 5-0, 6-0 olmuyor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Ligi'nde alınan farklı galibiyetler hakkında konuştu.
16 Şubat 2022, Çarşamba 14:07 Son Güncelleme:
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Son şampiyon Beşiktaş'ın oyuncularının kalitesi ve tecrübesi ligdeki birçok takımın hayli üzerinde. Bu da ortaya farklı galibiyetleri getiriyor.
Çebi, konuyla ilgili şunları söyledi:
Kadın futbol takımı için yöneticime ifade ettim, "Böyle 5-0, 6-0 olmuyor, 2-0 da bize yeterli. Galip olalım ama karşı taraftaki hanımefendi arkadaşlarımızın da keyfini kaçırmayalım. Onların da motive olmaya ihtiyaçları var" dedim.