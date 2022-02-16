Son şampiyon Beşiktaş'ın oyuncularının kalitesi ve tecrübesi ligdeki birçok takımın hayli üzerinde. Bu da ortaya farklı galibiyetleri getiriyor.

Çebi, konuyla ilgili şunları söyledi:

Kadın futbol takımı için yöneticime ifade ettim, "Böyle 5-0, 6-0 olmuyor, 2-0 da bize yeterli. Galip olalım ama karşı taraftaki hanımefendi arkadaşlarımızın da keyfini kaçırmayalım. Onların da motive olmaya ihtiyaçları var" dedim.