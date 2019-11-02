Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Kartal Yuvası ciroları neredeyse 2'ye 3'e katlanmış durumda. Taraftarlar var olsunlar, Beşiktaş'a destek versinler. Kulübün durumu ortada, her kulüp gibi. Yapacağımız transferleri şov amaçlı yaparsanız, bunu katkısı olmaz. Biz, bonservisi olmayan, geleceğe ışık tutabilecek futbolcuları seçerek yürümek istiyoruz. Belki taraftar üzülebilir ama ben dürüst ve şaffaf olacağım. Amacımız ilerki Beşiktaş'ı çok daha güçlü hale getirmek. Bu dönemde de şampiyonluk için sabah futbolcularımızla konuştuk. Şampiyonluk sözü aldık" diye konuştu.





"Talisca bütçemize uygun gelirse olur"

Gündemdeki transfer söylentilerine de değinen Çebi şöyle konuştu:

"Bu saate kadar gündemimize Talisca, Cenk Tosun ve Aboubakar gelmedi. Gelirse zaten kendileri buraya gelmiş olacaklar. Yani biz gelmeyecek kimsenin gündeme kalmasını Beşiktaş adına doğru bulmuyoruz. Gelirse zaten siz bileceksiniz. Gelmemişse, zaten gelmemiştir. Böyle bir şey şu anda bizim gündemimizde yok. Taraftarın isteği ve arzusu olarak algılattırılıyor ama gerçekler ve durum aynı değil. Tabii ki Talisca bizim bütçemize uygun gelirse, niye gelmesin. Çok iyi bir futbolcu. Sevdiğimiz bir futbolcu. Aboubakar da öyle. Geçmişte beraber mücadele eden futbolcular bunlar. Bunlar bir şekilde bizim bütçemize uygun düşerlerse varlar, düşmezse yoklar. Şov yok, popülizm yok."





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