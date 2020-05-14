Futbol Ahmet Nur Çebi'nin corona virüs testi pozitif

Ahmet Nur Çebi'nin corona virüs testi pozitif

Futbol

Ahmet Nur Çebi'nin corona virüs testi pozitif

Beşiktaş, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

14 Mayıs 2020, Perşembe 14:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beşiktaş'ta 8 kişinin corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından ikinci bir açıklama daha geldi ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Resmi açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

İlgili Haberler
Beşiktaş'ta 8 corona virüs vakası tespit edildi


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Ronaldo ada satın aldı mı, Messi uzaylı mı?
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Barcelona Ousmane Dembele'den umudu kesti