Beşiktaş'ta 8 kişinin corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından ikinci bir açıklama daha geldi ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Resmi açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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