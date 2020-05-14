Ahmet Nur Çebi'nin corona virüs testi pozitif
Beşiktaş, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
14 Mayıs 2020, Perşembe 14:52 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta 8 kişinin corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından ikinci bir açıklama daha geldi ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Resmi açıklama şu şekilde:
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
https://twitter.com/Besiktas/status/1260896964306178050