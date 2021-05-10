Fatih Terim, dev derbi öncesi yaptığı açıklamada, "Kazanmak istiyoruz ancak yapamazsak da geçer kenara dostlarımızı tebrik eder alkışlarız" demişti. Bu demecin ardından Ahmet Nur Çebi, beklenmedik bir cevap vererek şaşırtmıştı.
Çebi, Terim'in sözlerine karşılık olarak, "Fatih Terim tabii ki alkışlayacak, başka ne yapacak ki. Yapacağını ve yapılması gerekeni söylemiş Fatih hoca, eklenecek bir şey yok. Kazanırsak tabii ki alkışlayacak" demişti.
Çebi'nin Florya'da yankı bulan bu açıklaması ise Beşiktaş'ın işini zorlaştırdı. Beşiktaş'a karşı zaten özel bir oyun planı ve kadro hazırlayan Terim, oyuncularını motive ederken de Çebi'nin bu demecinden çokça faydalandı.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Fatih Terim hafta boyunca ekibiyle birlikte Beşiktaş’ı detaylı şekilde analiz etti. Özellikle siyah beyazlılarda bu sezon 23 gol kaydeden ve ‘arka direk Larin’ ifadesinin hafızalara kazındığı Kanadalı golcüye yapılacak tüm servisler, pas bağlantıları kesildi. Larin, derbide arka direkte hiç topla buluşamadı. Öyle ki Larin maçı bırakın isabetliyi, şut atamadan tamamladı. Ghezzal ve Rosier'e de önlemler alındı.
Beşiktaş'ın ‘Türk Telekom’da şampiyon olma’ planı ve Çebi'nin sözleri, Florya’da futbolcuların 90 dakikaya daha fazla motive olmasını sağladı.
Kontra programı yorumcusu Serdar Ali Çelikler ise Fatih Terim'in 'Yenemezsek alkışlarız' cümlesinin üstü kapalı bir meydan okuma olduğunu ve Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı öncesi kurduğu 'Göreceğiz cumartesi ne olacağını' cümlesinin kibar haline benzediğini söyledi.