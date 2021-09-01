Yeni Malatyaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ahmet Oytun Özdoğan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyecek" denildi.

Taha AYHAN / MALATYA (DHA)



