Ahmet Oytun Özdoğan, Yeni Malatyaspor'da
Yeni Malatyaspor, TFF 2’nci Lig ekiplerinden Kırklarelispor’un kalecisi Ahmet Oytun Özdoğan’ı kadrosuna kattı.
01 Eylül 2021, Çarşamba 21:31 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ahmet Oytun Özdoğan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyecek" denildi.
Taha AYHAN / MALATYA (DHA)