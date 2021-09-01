Futbol Ahmet Oytun Özdoğan, Yeni Malatyaspor'da

Ahmet Oytun Özdoğan, Yeni Malatyaspor'da

Futbol

Ahmet Oytun Özdoğan, Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor, TFF 2’nci Lig ekiplerinden Kırklarelispor’un kalecisi Ahmet Oytun Özdoğan’ı kadrosuna kattı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 21:31 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ahmet Oytun Özdoğan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyecek" denildi.

Taha AYHAN / MALATYA (DHA)

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