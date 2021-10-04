Magazin Ahmet Selçuk İlkan ve Coşkun Sabah karşı karşıya!

Ahmet Selçuk İlkan ve Coşkun Sabah karşı karşıya!

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Ahmet Selçuk İlkan ve Coşkun Sabah karşı karşıya!

Ahmet Selçuk İlkan’ın Akşam TV’ye verdiği röportajda Coşkun Sabah hakkında yaptığı “20 yıldır onu uyarmama rağmen sahnede adımı anmadı. Şarkılarımda cayma hakkımı kullansam sahneye çıkıp söyleyecek başka şarkısı yok” açıklamasına yanıt gecikmedi.

04 Ekim 2021, Pazartesi 11:33 Son Güncelleme:
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Coşkun Sabah, sosyal medyadan şunları söyledi:

“Çok ayıp, şiddetle kınıyorum. Tamamen Haber olması için bana atılan bir iftira. Ne zaman besteci oldunuz siz de ‘şarkım’ diyorsunuz? ‘Şarkım’ sadece besteci diyebilir, siz ancak ‘şiirini yazdığım şarkı’ dersiniz. Çok ayıp ve bunun adı nankörlük. Şiddetle kınıyorum. Yıllardır bana böyle fütursuzca saldırıyor.”


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