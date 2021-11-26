Türkiye Ahmet Soyubol cinayetinde yeni gelişme

Ahmet Soyubol cinayetinde yeni gelişme

Türkiye

Ahmet Soyubol cinayetinde yeni gelişme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir evde buluşup eğlenen arkadaş grubuna, apartman çıkışında taksiden tabancayla ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Soyubol (24) cinayetine ilişkin 6 kişi tutuklandı.

26 Kasım 2021, Cuma 00:31 Son Güncelleme:
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Bayraklı ilçesine bağlı Mansuroğlu Mahallesi’nde 21 Kasım’da, Ahmet Soyubol ve arkadaş grubu eğlenmek için evde bir araya geldi. Gece sonunda evden çıkan gruba bir taksiden tabancayla açılan ateş sonucunda, Ahmet Soyubol vurularak ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Soyubol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR (DHA)

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