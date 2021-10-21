Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, yaşamı ve kariyerinin yanı sıra beyefendiliği ile de her zaman dikkatleri üzerine çeken bir isim oldu. 1999 yılında hain bir saldırıya kurban giden Kışlalı’nın suikastının faili bulunamazken, ölüm yıl dönümünde Ahmet Taner Kışlalı kimdir? Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı kaç yaşında ve ne zaman öldü? araştırmaları da yoğunlaştı…

AHMET TANER KIŞLALI KİMDİR?

Ahmet Taner Kışlalı, 10 Temmuz 1939 tarihinde Tokat’ın Zile ilçesinde dünyaya geldi. Kilis Kemaliye İlkokulu öğretmeni Lütfiye Hanım ile Ziraat bankası veznedarı Hüsnü Bey’in oğlu olan Kışlalı ilk ve orta okulu Kilis’te okudu. Liseyi ise İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde alan Ahmet Taner Kışlalı öğrencilik yıllarında Yeni Gün gazetesinde spor muhabirliği yaparken, 1962-63 yıllarında gazetenin yazı işleri müdürlüğü görevini de üstlendi.

Doktorasını Paris Üniversitesi’nde anayasa hukuku ve siyaset bilimi dalında Modern Türkiye’de Siyasi Güçler başlıklı çalışma ile tamamlayan Ahmet Taner Kışlalı 1968 yılında Fransa’da tanıştığı Nicole (Nilgün Kışlalı) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Altınay ve Dolunay isminde iki kızı dünyaya geldi.

Ülkeye döndükten sonra Hacettepe Üniversitesi’nde siyaset sosyolojisi alanında öğretim üyeliğine yapan Ahmet Taner Kışlalı, askerlik dönüşü üniversiteye kabul edilmeyişinin üzerine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne geçti ve 1972 yılında burada doçent oldu.

1971-1977 yılları arasında Yankı dergisinde kaleme aldığı yazılarla CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in dikkatini çeken Kışlalı 1977’de CHP’den İzmir milletvekili seçildi. 1978 yılında da Bülent Ecevit hükümetinde kültür bakanı görevine getirildi. Kışlalı bakanlık süresi boyunca Ulusal Kültür dergisini yayımlattı.

12 Eylül 1980 yılında yaşanan darbenin ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde siyaset bilimi dersleri vermeye başlayan Kışlalı 1988 yılında profesör oldu. 1991 yılının sonunda Cumhuriyet gazetesinde Haftaya Bakış başlığıyla köşe yazıları yazmaya başladı.

1995 yılında Antalya yolunda birlikte geçirdikleri trafik kazasında eşini kaybeden Ahmet Taner Kışlalı, 1997 yılında ikinci evliliğini Nilüfer Kışlalı’yla yaptı. Bu evlilikten üçüncü kızı Nilhan Nur dünyaya geldi.

Ahmet Taner Kışlalı 21 Ekim 1999 tarihinde saat 09.40’ta Ankara’da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu60 yaşındayken hayatını kaybetti. Kışlalı suikastının faili bulunamadı, bununla birlikte ölümünden sonra Kışlalı’ya 1999 Sertel Demokrasi Ödülü'ne layık görüldü.

AHMET TANER KIŞLALI’NIN ÇALIŞMALARI

Kışlalı'nın, günün sıcak siyasi konularına ilişkin yüzlerce köşe yazısının yanı sıra "Modern Türkiye'de siyasi güçler", "Öğrenci Ayaklanmaları", "Atatürk'e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği", "Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi", "Siyasal Sistemler", "Siyaset Bilimi", "Siyasal Çatışma ve Uzlaşma", "Seçimsiz Demokrasi", "Bir Türk'ün Ölümü" ve "Ben Demokrat Değilim" adlı kitapları bulunuyor.

Terör saldırısı sonucu ölen Kışlalı, öğrencilerine ithaf ettiği "Siyasal Çatışma ve Uzlaşma" adlı kitabında, "şiddettin psikolojisi" ve "terörizmin sosyolojisi"ne ilişkin analizlerde bulunmuştu. Kışlalı'nın kitaptaki tespitlerinden biri, "Silah ve şiddet karşısında toplumun boyun eğdiğini göstermek ne kadar yanlış ise; terörü yaratan ortamın değişmesi için gerekli demokratik adımları atmaktan kaçınmak da o ölçüde hatalıdır." şeklindeydi.