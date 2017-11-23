Ahşabın sıcaklığı duvarlarda



Duvarlarda 3 boyutlu doğallık

Ahşabın kendine has güzelliğini ve geleneksel yapısını günümüz trendlerine uygun koleksiyonlara dönüştüren Novawood; Novart serisi ile doğal ahşabın günümüz yaşam alanlarına kattığı farklılığı bu kez duvarlarda ön plana çıkartıyor. Ahşabın geleneksel görüntüsünü modernize ederek üç boyutlu tasarlanan seri; farklı model ve ağaç seçeneklerine yenilerini ekleyerek her zevke hitap etmeye hazırlanıyor.Dünyanın yeni trendi olan dekoratif ahşap kaplamaları ile duvarlar canlanırken; doğal malzeme estetik tasarım ile yeniden yorumlanıyor. Uygulama kolaylığı ile duvarlar dahil birçok alanın da kolayca ahşap ile kaplanmasını sağlayan Novart serisi; doğa ile barışık modern öğeler içeren dekorasyon stilleri yaratıyor.Ceviz, iroko, meşe, sapelli, dişbudak ve venge ağaçlarından tasarlanan Novart serisi yeni eklenen desenleriyle beraber 40’a yakın sayıda farklı desen sunuyor. Novart serisi ile duvarlar, mekanların en soğuk ögesi olma imajından kurtulurken yaşam alanlarını doğanın uyanışına adapte oluyor.