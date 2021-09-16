Ahşap kesme tahtası nasıl temizlenir?

Kesme tahtaları mutfağın en sık kullanılan malzemelerinden biridir ve çeşitli mikropları da içinde barındırabilir. Bu nedenle temizliği oldukça önemlidir. Kesme tahtanızın temizliği ve kullanımı konusunda dikkatli davranmak sağlığınız için de büyük önem taşır.

Asla bir tahta veya diğer ahşap parçaları (salata kaseleri ve kaşıklar gibi) bulaşık makinesine koymayın veya su dolu bir lavaboya batırmayın çünkü ahşap malzeme şişer ve yamulur aynı zamanda deterjanı içine çekerek sağlıksız bir hal alır.

Yemek hazırladıktan hemen sonra tahtanızı temizleyemiyorsanız, gelene kadar tezgahınızda bırakın. Bazı durumlarda, yıkamanız bile gerekmeyebilir.

Yalnızca ekmek dilimlediyseniz, kırıntıları fırçalayın veya nemli bir bez veya kağıt havluyla yüzeyi silin.

Tahtanızın temizlenmesi gerekiyorsa, önce bir tezgah kazıyıcı veya metal spatula kullanarak yapışan yiyecek parçalarını nazikçe çıkarın . İnatçı lekeler varsa, kabartma tozu ve sudan oluşan bir bulamaç oluşturabilir ve karışımı bir sünger kullanarak tahtaya nazikçe ovalayabilirsiniz .

Kesme tahtanızı daima elde yıkayın.

Tahtanızı bir sünger ve sıcak, sabunlu suyla nazikçe ovun

Deterjan kullanmamaya özen gösterin

KÖTÜ KOKULARIN GİDERİLMESİ

Tahtanız sarımsak ve soğan gibi güçlü yiyeceklerden koku alıyorsa, üzerine biraz karbonat dökerek yarım limon yardımıyla tahtanızı ovabilirsiniz.

Alternatif olarak, kokuların giderilmesine yardımcı olmak için, bir tahtanın yüzeyine %25 damıtılmış beyaz sirke ve %75 su içeren bir çözelti püskürtebilirsiniz. Püskürtmeden sonra, depolamadan önce tamamen kurumasını sağlamak için panoyu dik tuttuğunuzdan emin olun. Bunun, tahtanızda geçici olarak sirke tadı bırakabileceğini unutmayın.

Tahtanızda küf oluşuyorsa (bu genellikle küçük siyah nokta kümeleri gibi görünür), muhtemelen ona veda etme zamanı gelmiştir. Küf genellikle depolamadan önce yetersiz kurutmadan kaynaklanır.