Magazin Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum aşk mı yaşıyor?

Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum aşk mı yaşıyor?

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Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum aşk mı yaşıyor?

Son dönemin gözde oyuncuları Ahsen Eroğlu ile Boran Kuzum hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Magazin kulislerinde ikilinin aşk yaşadıkları konuşuluyor.

03 Mart 2021, Çarşamba 10:20 Son Güncelleme:
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'Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu ile 'Saygı: Bir Ercüment Çözer'in yıldızı Boran Kuzum'un aşk yaşadıkları öne sürüldü. Çiftin, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de görüldükleri iddia edildi. İki oyuncudan da iddialara henüz yanıt gelmedi.

Boran Kuzum, geçtiğimiz aylarda başrolünde Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisine konuk olmuştu. İkili, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de rol almıştı.

KADIKÖY'DE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Snob Magazin'in haberine göre; Ahsen Eroğlu ile Boran Kuzum'un geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bir kafenin önünde sohbet ederken görüntülendikleri öne sürüldü. İkilinin yan yana görüntülenmesi kafaları karıştırdı.

DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu hakkında ilginç gerçekler de peş peşe gün yüzüne çıktı. Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum'un aynı kediyle poz verdikleri görüldü.

Yıldız oyuncuların benzer takı ve aksesuarları kullanması da kafaları iyice karıştırdı.

MİRAY DANER'LE ANILIYORDU

Öte yandan Boran Kuzum'un, eski rol arkadaşı Miray Daner'le uzun süredir birlikte olduğu iddia ediliyordu. Ancak ikili, arkadaş olduklarını belirtiyordu.

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