Ahtapot kolları (OYUN)

MALZEMELER

İki adet büyük karton, 8 tane karton bardak, birkaç kâğıt, bant, renkli kalemler ve pamuk toplar / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla birlikte iki adet büyük kartonun birine ahtapot kafası ve diğerine ise 8 kolunu çizip kesiniz. Kafayı ve kolları istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Süsledikten sonra hem onları birbirlerine yapıştırınız hem de bir duvar üzerine bantlayınız. Ahtapotun her bir kolunun ucuna karton bardak yapıştırınız. Bu karton bardakların üzerine sayılar yazınız. Kâğıtlar üzerine de bu sayılar kadar çemberler çizip kesiniz. Her bir çemberi istediğiniz pamuk topların renginde boyayabilirsiniz. Bunları boyadıktan sonra bardaktaki sayı kaç ise o kadarını da bardağın üzerine yapıştırınız. Son olarak çocuğunuzdan bardaklar üzerindeki sayıdaki çemberleri pamuk toplar ile eşleştirip bardakların içerisine koymasını söyleyiniz.



