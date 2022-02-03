Magazin Ahu Sungur bomba bir diziyle ekrana dönüyor

Ahu Sungur bomba bir diziyle ekrana dönüyor

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Ahu Sungur bomba bir diziyle ekrana dönüyor

Son olarak O Hayat Benim ile ekranda olan başarılı oyuncu Ahu Sungur'un yeni projesi belli oldu. Yetimhaneden çıkan iki genç kızın etkileyici hikâyesini konu alan projenin kanalı ilk bölüm çekildikten sonra belli olacak.

03 Şubat 2022, Perşembe 23:16 Son Güncelleme:
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Bugüne kadar birçok unutulmaz dizide önemli rollere hayat veren Ahu Sungur’un yeni projesi merak konusuydu. Başarılı oyuncu Avşar Film’le el sıkıştı. Sungur, iddialı kadrosuyla dikkat çeken “Masum ve Güzel”le dizi setlerine dönüyor.

Ahu Sungur, Aytaç Çiçek’in yönetmen koltuğunda oturacağı dizide zengin ailenin gelinini canlandıracak. Ayrıca Mine Tugay, Bahar Şahin, Sude Zülal Güler, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç gibi ünlü isimleri buluşturacak dizi yakında sete çıkacak.

Yetimhaneden çıkan iki genç kızın etkileyici hikâyesini konu alan projenin kanalı ilk bölüm çekimi tamamlandıktan sonra belli olacak.

TV100

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