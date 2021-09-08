Magazin Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin kimdir, kaç yaşında? Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin ne iş yapıyor?
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Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin kimdir, kaç yaşında? Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin ne iş yapıyor?

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Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin kimdir, kaç yaşında? Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin ne iş yapıyor?

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, annesine benzerliği ile görenleri şaşkına çeviriyor. Eski oyuncu, sosyal medya hesabında kızının resmini paylaşınca Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin kimdir, kaç yaşında? Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin ne iş yapıyor? araştırmaları da yoğunlaştı.

08 Eylül 2021, Çarşamba 14:32 Son Güncelleme:
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Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, Amerika’da yaşıyor ve annesinden tamamen farklı işlerle meşgul oluyor. Peki, Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte ünlü oyuncunun kızı hakkında merak edilen soruların yanıtları…

AHU TUĞBA’NIN KIZI ANJELİK CALVİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin 11 Kasım 1993 tarihinde Miami de dünyaya geldi. İtalyan ve Arnavut asıllı olan Calvin henüz 13 yaşındayken New York Film Academy' den mezun oldu.

AHU TUĞBA’NIN KIZI ANJELİK CALVİN NE İŞ YAPIYOR?

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitirdi. 28 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizdi.

Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun oldu.

 

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