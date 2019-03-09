Bir dönem magazin gündemine damgasını vuran Yasemin Kozanoğlu, bundan 3 yıl önce İspanya'nın gözde adası İbiza'ya yerleşti. İspanyol sevgilisiyle burada DJ'lik yapan sosyetik güzel, kazancını da gayrimenkule yatırdı.

3 milyon liraya aldığı İbiza'daki villasına geçen haftalarda yerleşen Yasemin Kozanoğlu, evinin dekorasyonunu ise annesi Ahu Tuğbay'a emanet etti.

KENDİ ELLERİYLE BOYADI

Cemiyet hayatının seçkin simalarından Ahu Tuğbay, kızının evini dekore etmekle kalmadı.

Aynı zamanda, ünlü ressam İsmail Acar'la el ele verip İbiza'daki villanın duvarlarını çinilerle süsleyip boyadı. (Takvim)