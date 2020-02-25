AIDS, ağız içindeki yaralardan belirlenebilir

Klinik ortamda, diş hekimlerinin bazı bulaşıcı hastalıkların tanısını koyduğu durumlar vardır. AIDS'in sebebi HIV virüsü, erken dönemde ağız içi bölgesinde belirti gösterebilir. Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, AIDS tablosunda yoğun diş eti problemleri görülebildiğini belirtiyor. Neredeyse tüm AIDS hastalarında diş eti iltihabı (gingivitis) görülür. Diş eti problemleri ağrılı ve yoğun kanamalı gerçekleşir. Ağız içinde ağrısız genellikle damak bölgesinde morumsu kahverengi lezyonlar HIV’ i işaret edebilir. Papillom virüsü olarak adlandırdığımız HPV virüsü ise ağız bölgesinde karnabahar görünümlü lezyonlar oluşturabilir.

Yayılma ihtimali çok yüksek

Baş boyun bölgesi vücudun damar ağının en yoğun bulunduğu bölgedir. Bu bölgede oluşabilecek kötü huylu yapıların lenf drenaj sistemi ile vücudun diğer bölgelerine yayılma ihtimali çok yüksektir.

İyileşmeyen yaralara dikkat

Ağız bölgesinde 3 hafta boyunca iyileşmeyen sürekli kanama odaklı olan yaralara dikkat edilmeli muhakkak bir doktora danışılmalıdır. Kanser hastalığı vücudun iyileşme mekanizmasını bozduğundan ve vücudu kontrolsüz hücre bölünmesine zorladığından bu durum kanserin habercisi olabilir.

Ağız bölgesindeki anormal durumlar başka hastalıkların belirtisi olabilir

Eğer şiddetli bir ağız kuruluğu çekiyorsanız bu kullandığınız bir ilaca bağlı olabileceği gibi salgı bezi hastalığı olan sjögren sendromunun habercisi olabilir. Ağız içindeki tükürük dişleri temizlerken dişlerin çürümesini de engellemeye yardımcıdır. Bu sebeple azalmış tükürük salgısı dişler üzerindeki çürük olasılığını artırır. Yoğun çürük problemlerinin bir sebebi de bu olabilir.

Diş etleri çene kemiği bölgesinden kan damarı alır ve beslenir. Diş etlerinin sağlıklı görüntüsü mercan pembe rengidir. Soluk bir diş eti rengi görüntüsü anemi (kansızlık) hastalığını işaret edebilir.

Mide asidi dişleri aşındırabilir

Dişlerin üzerindeki şiddetli aşınma bulgusu mide asisidinin ağıza geldiğini işaret eder. Bu durumda reflü ve bulimia tablosunu bizlere düşündürür. Reflü mide kapandığının tam kapanmaması durumu ve mide asidinin bu kaçaktan ağıza sızması durumudur. Mide asidi çok kuvvetli bir asit olduğundan dişlerin üzerine maruz bırakıldığında dişleri eritebilir.

Bulimia ise yemekten sonra hastanın yediklerini kusarak çıkarma durumdur. Yine bu durumda mide asidi dişler ile yoğun temastadır.

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