Eşcinsel olduğunu 2009 yılında açıklayan Gareth Thomas, hastalığını yıllar önce öğrendiğini fakat son yaşadığı tehdit olayından sonra açıklamak zorunda kaldığını söylemişti.

Twitter'daki duygusal itiraf videosunun ardından Prens Harry, Kensington Sarayı, efsane futbolcu Gary Lineker, Elton John'un hayat arkadaşı David Furnish, sporcu Kelly Holmes, Galler rugby takımının koçu Warren Gatlands, siyasi parti lideri Jeremy Corbyn gibi isimler Gareth Thomas'a destek mesajı yayınladı.

Kensington Sarayı: "Her zaman sahada olduğun gibi cesur ol ve efsane ol. Desteğimiz seninle Gareth"

David Furnish: "HIV taşımana rağmen sağlıklı ve mutlu yaşamayı sürdürebilen parlak bir örneksin. Yarışma programında sana başarılar diliyorum. Elton ve ben hep yanındayız. Dünyanın senin gibi daha fazla kahramana ihtiyacı var"

Gary Lineker: "Sana bol şans diliyorum"

Jeremy Corbyn: "Gareth Thomas HIV pozitif olduğunu beyan etme hususunda muazzam bir güç gösterdi. Ön yargılara meydan okuyan bir rol model oldu. Onun umut dolu bir örnek oluşu başkalarına da çözüm olacak. Seninleyiz Gareth Thomas"

Warren Gatland: "Eski bir sporcunun hastalık haberini almak her zaman üzücü. İyi dileklerimiz onunla ve umarız olabildiği kadar iyi olur"

Kelly Holmes: "Gareth, ölümsüz bir efsanesin. Sana dolu dolu sevgi, kucaklama ve güç gönderiyorum. Yarışmada bol şans"