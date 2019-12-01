Bugün 1 Aralık Dünya AIDS günü. Banu Şen, Türkiye’nin bu konuda yaşadığı en büyük trajedinin mağduru Y.O.’yu ziyaret etti. Şimdi 23 yaşında olan genç hepimize şu mesajı gönderdi: Bana hep Y.O. deniyor. Ben insanım. “Savaşan Şövalye Beni Anla” kitabını el yazısıyla yazan Y.O. “İlkokul öğretmenim yazı yazmayı bana yaklaşmadan, öğretti. Hep arkası dönük, uzakta konuşurdu. El yazısını bile öğrenemedim” dedi.

İzmir’de 1996’da erken doğumla dünyaya gelen y.O. için doktorlar kanının değiştirilmesi kararı verdi. Kızılay’dan alınıp nakledilen kanda AIDS’e neden olan HIV virüsü olduğu ortaya çıktı. O andan sonra Y.O. için kabus dolu bir hayat başladı. Okula gitti, tek başına bir sınıfa koyuldu. Buna rağmen diğer veliler ayaklandı, okuldan atılmasını istedi. sonra kaynaştırma sınıfına alındı ama bir tek arkadaşı bile olmadı.

Y.O.'nun kendi el yazısıyla yazdığı kitap

Y.O., Türk mahkemeleri ve AİHM’de hakkını aradı. Maddi manevi tazminat davalarını kazandı. yaşadığı travmalar nedeniyle yüzde 100 iş göremezlik raporu alıp malulen emekli olması için hak arayışını sürdürüyor. davada bilirkişi heyeti Y.O.’nun akıl sağlığını kaybettiğini de belirten bir rapor hazırladı. ancak adli Tıp psikiyatrik bulguların AIDS’ten kaynaklandığının tespit edilemediğini, belki çocukluktan gelmiş olabileceğini belirtti.

'Öğretmenim yaklaşmazdı'

Y.O., o günleri şöyle anlatıyor: “Cezalı gibi teneffüse çıkamıyordum. sınıfta doğum günü pastası üflediğimde veliler ‘O pastadan yemeyin’ diye bağırıyordu. Aşık olmak istedim, olamadım. Her şeyi kendi kendime öğrendim. Binlerce kitap okudum. Tiyatroyu çok seviyorum, kursa bile gidemedim. Bir kitap yazdım el yazısıyla. Ama sınıfta öğretmen yanıma bile yaklaşmadığı için el yazım da kötü. Kimse benimle konuşmuyor. İşe girip çalışamıyorum. Bana hep Y.O. deniyor. Ben sadece insanım.”

Avukatı Mehmet Emin keleş, Adli Tıp’ın bu raporuna itiraz edeceklerini söyleyip “Akranlarıyla vakit geçiremediği için psikolojisi bozuldu” dedi. Y.O.’nun tedavi gördüğü Ege Üniversitesi HIV/AIDS araştırma ve uygulama Merkezi’nin Müdürü Prof. DR. Deniz Gökengin ise “HIV’in ilerleyen evrelerinde beyin de zarar görüyor. ama Y’ninki henüz o evrede değil. Benim kanaatime göre; yaşadığı travmalar sonucu bu rahatsızlık ortaya çıktı” diye konuştu.