İngiltere'de geçtiğimiz yıl HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) pozitif olan bir hastaya uygulanan kök hücre naklinin ardından, virüs tespit edilemez düzeye inmiş, hasta AIDS'ten kurtulmuştu. Dünyada AIDS'i yenen ikinci vaka konumundaki bu kişinin kimliği ve hikayesi açıklanmamış, gizli tutulmuştu. O hasta, ilk kez ABD'li New York Times gazetesine konuştu. 40 yaşındaki Adam Castillejo, pazartesi verdiği röportajda, kendi durumundaki kişilere iham vermek ve 'umut elçisi' olmak istediğini söyledi. Castillejo'nun, kimliğini açıkladığı düne kadar yalnızca İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşadığı ve tedavi sürecine ilişkin detaylar biliniyordu. Şimdi ise 2003'te 'HIV pozitif' teşhisi konan Castillejo'nun ete kemiğe bürünmesiyle HIV'in tedavisi için umut ışığı doğdu.

'Biricik ve aşağılayıcı'

Castillejo, kendisi hakkındaki haberlerin hız kazandığı dönemde televizyon izlerken kendisinden bahsedildiğini anlayarak "Televizyon izliyordum ve 'aa benden bahsediyorlar'" diyordum diyor. Böyle anları "Çok garipti" diye niteleyen Castillejo, "Olunabilecek en garip yerlerden biri" diye aktarıyor. New York Times'a konuşan Castillejo, kimliğini açıklamayı neden şimdi tercih ettiğini şöyle açıklıyor, "Bu çok biricik bir pozisyon. Çok biricik ve aşağılayıcı. Umudun elçisi olmak istedim". Şimdi arkadaşlarının ve ailesinin desteğini aldığını belirten Castillejo, bu kararı ilk olarak kasım ayında aldığını, ancak psikolojik ve fiziksel olarak buna hazırlandığını ifade ediyor.

Tedavi nasıldı?

Adam Castillejo'ya 2003 yılında HIV pozitif, 2012'de ise Hodgkin lenfoma teşhisi konmuştu. Kanser için kemoterapi tedavisi gören Castillejo'ya 2016'da HIV'e dirençli bir kişiden kök hücre nakli yapıldıktan sonra hem kanser hem de HIV geriledi. HIV vücutta algılayıcı sinirleri (CCR5) kullanarak hücreye giriyor. HIV'e dirençli çok az sayıda kişide bu sinirlerin değişmiş hali var. Böylece virüs normalde bulaşacağı hücrelere giremiyor. Uzmanlar HIV taşıyan sağlıklı insanlarda bu işlemin faydalı olmayabileceğini ancak bir tedavi bulunmasında yardımcı olabileceğini söylüyor.

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