Gülse Birsel’in güçlü kaleminden çıkan Aile Arasında filmi, pek çok yalan üzerine kurulu bir nikah merasiminin günden güne büyük bir düğün haline gelmesini ve olayların git gide içinden çıkılmaz bir hal almasını konu ediyor. İşte, Aile Arasında filminin konusu nedir? Aile Arasında filmi nerede çekildi? Aile Arasında filminin karakterleri ve oyuncuları kimler? sorularının yanıtları…

AİLE ARASINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı, senaryosunu ise Gülse Birsel’in kaleme aldığı Aile Arasında filminin ve İstanbul çekimleri Silivri'de hazırlanan sette gerçekleştirildi. Filmin bir bölümü ise Adana'da çekildi.

AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU

Eşinden ayrılan Fikret kendine kalacak yer arar ve Solmaz ile tanışarak onların oturduğu apartmana yerleşir. Solmaz’ın kızı Zeynep ise Adanalı zengin bir ailenin oğlu Emirhan ile evlenmek istemektedir ancak Zeynep Emirhan’a bazı yalanlar söylemiştir. Emirhan ve ailesi Zeynep’in babasının emniyet müdürünü olduğunu zanneder ancak ortada Zeynep’in babası bile yoktur. Solmaz çaresiz kalınca Fikret’ten kızını istemeye geldiklerinde kocası rolünü oynamasını ister. Zaten düğün aile arasında olacaktır ve hiçbir sorun çıkmayacağını söyler. Ancak iler hiç de beklediği gitmez…

AİLE ARASINDA FİLMİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI