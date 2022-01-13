Ekonomi Aile Bakanlığı’na 4 bin 175 personel alınacak

Aile Bakanlığı’na 4 bin 175 personel alınacak

Ekonomi

Aile Bakanlığı’na 4 bin 175 personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 4 bin 175 kişi alınacak. Bakanlığın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sınav ile sözleşmeli personel alımı yapılacak.

13 Ocak 2022, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Alınacak kişilerin 1500’ü aile destek personeli, 300’ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375’i de psikolog, öğretmen, avukat gibi meslek gruplarından oluşacak. Başvurular başladı, adaylar 20 Ocak tarihine kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kariyer Kapısı’ndan (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) giriş yaparak başvurularını oluşturabilecek.

KPSS’DEN EN AZ 60 PUAN

Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) en az 60 puan alan adaylar başvurabilecek. Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar, sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecek. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri bakanlığın resmi internet sayfasından (aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

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