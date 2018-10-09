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Aile Bakanlığı'ndan 18 bin 925 şehit ve gazi çocuğuna eğitim yardımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 bin 925 şehit ve gazi çocuğu öğrenciye eğitim yardımı verileceğini duyurdu

09 Ekim 2018, Salı 09:50
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18 bin 925 şehit ve gazi çocuğu öğrenciye eğitim yardımı verilecek. İlk yardım hesaplara yatırıldı.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA EĞİTİM YARDIMI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı yapacak. İlköğretim öğrencilerine bin 769 lira, lise öğrencilerine 2 bin 653 lira , üniversite öğrencilerine de 3 bin 538 lira yardım yapılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hak sahiplerinin talep etmelerine gerek kalmaksınız , durumları Milli Eğitim Bakanlığı kayıtlarından tespit edilenlerin hesaplarına yardımın 9 Ekim itibariyle yatırıldığı belirtildi.

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