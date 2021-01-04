Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak. Uzman yardımcısı alım ilanına başvuru şartları ve açık kadroların listesi belli oldu.
04 Ocak 2021, Pazartesi 16:11 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacaktır" denildi. Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
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