Aile Eğitimleri Projesi başladı

Proje, anne ve babaları ebeveynlik rollerinde desteklemeyi, onları çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirmeyi ve çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında, İstanbul ve İzmir’in ihtiyaç sahibi bölgelerinde AÇEV’in Anne Destek Programı ve Baba Destek Programı uygulanıyor.

Projenin 2019 yılı eğitim uygulamaları dahilinde açılan 64 grupla toplamda 585 babaya ve 328 anneye ulaşıldı. Bu yıl ise 455 annenin ve 375 babanın daha ebeveynlik becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor.