Türkiye Aile faciası! Eşini tabanca ile öldürdü, intihar etti

Aile faciası! Eşini tabanca ile öldürdü, intihar etti

Türkiye

Aile faciası! Eşini tabanca ile öldürdü, intihar etti

Tekirdağ'da İlker Ustaoğulları, tartıştığı eşi Esra Ustaoğulları'nı, çocuklarının gözü önünde tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

27 Ocak 2022, Perşembe 17:02 Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şeyhsinan Mahallesi'nde bulunan Ustaoğulları ailesinin evinde meydana gelen olayda iki çocukları olan İlker Ustaoğulları (27), ile eşi Esra Ustaoğulları (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. 


Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Ustaoğulları çocuklarının gözü önünde eşine tabancayla ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Esra Ustaoğulları, kanlar içerisinde yere yağılırken, İsker Ustaoğulları aynı silahlı başına ateş açtı.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine geldi. Polis kilitli olan daire kapısını kırıp girdiği içeride çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İlker Ustaoğulları'nın yaşımını yitirdiği belirlendı, ağır yaralı eşi ise ambulansla

Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından İlker Ustaoğulları’nın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/ ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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