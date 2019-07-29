Aile faciasını cankurtaranlar son anda önledi

Olay, Atakum ilçesi Taflan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay Numanoğu (35), eşi Gülizar Numanoğlu (34) ve 7 yaşındaki kızları Azra ile Beren Numanoğlu serinlemek için denize gitti.

Bir süre sonra denize giren aile suda oluşan girdaba kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

4 KİŞİ DENİZDEN ÇIKARILDI

Durumu fark eden Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları suya atlayarak boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi denizden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan aile fertleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAMSUN (İHA)