Aile faciasını cankurtaranlar son anda önledi

Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren anne, baba ve iki kızı cankurtaranlar tarafından kurtarıldı

29 Temmuz 2019, Pazartesi 19:48
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Aile faciasını cankurtaranlar son anda önledi

Olay, Atakum ilçesi Taflan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay Numanoğu (35), eşi Gülizar Numanoğlu (34) ve 7 yaşındaki kızları Azra ile Beren Numanoğlu serinlemek için denize gitti.

Bir süre sonra denize giren aile suda oluşan girdaba kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

4 KİŞİ DENİZDEN ÇIKARILDI

Durumu fark eden Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları suya atlayarak boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi denizden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan aile fertleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

SAMSUN (İHA)

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