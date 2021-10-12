Türkiye Aile hekimden alınan raporlarla ilgili flaş detay! Dava açılabilir ama…

Aile hekimden alınan raporlarla ilgili flaş detay! Dava açılabilir ama…

Türkiye

Aile hekimden alınan raporlarla ilgili flaş detay! Dava açılabilir ama…

Aile hekiminden alınan raporlarla ilgili merak edilen o soru yanıt buldu. Aile hekiminden alınan rapor için noter onayı istenebilir mi? İşte aile hekimi raporları ile ilgili o detay…

12 Ekim 2021, Salı 14:31 Son Güncelleme:
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Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, aile hekimlerinden alınan raporla ilgili kendisine gelen soruya yanıt verdi:

Soru: Anneannem bir buçuk yıl önce bana tarlasını bağışladı. ‘Akıl sağlığı yerindedir’ diye aile hekiminden rapor almıştım. Noter onaylı değildi, bu problem mi? Anneannem hâlâ yaşıyor. Anneannem vefat ettiğinde onun çocukları bana dava açarlarsa bağış bozulur mu? Y.K.

Cevap: Okuyucumun anneannesinin yaptığı bağış sırasında akıl sağlığının yerinde olduğuna dair alınan doktor raporunun noter tasdikli olması gerekmiyor. Ancak yine de ileride anneannenin akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiası ileri sürülecek olursa bunun, iddia edenler tarafından ispatı şart. Elde bir doktor raporu bulunduğuna göre aksini ispat zor. Ancak böyle bir iddiada bulunanlar; bağışı yapanın hayattayken kullandığı ilaçları, adına yazılı reçeteleri delil olarak gösterip, koyulan teşhisin ve kullandığı ilaçların akıl sağlığı bozuk kimselere verildiğini ileri sürerek iddialarını ispat etmeye çalışabiliyor.

Çocuklarının dava açmaları konusuna gelince... Evet çocuklar ileride dava açabilir. Davada ileri sürülecek husus saklı paylarına tecavüzde bulunulduğu hususu olacaktır. Zira evlatlar birinci derece mirasçı olmakla birlikte miras paylarının yarısı saklı paydır. Saklı paylara dokunulamaz. Ancak bağış yapmakla saklı paylarına müdahale olunmuştur ve saklı paylarının iadesi gerekir. İşte bu nedenle dava açarak miras paylarının yarısına denk gelen oranda adlarına tescil talebinde bulunabileceklerdir. ‘Bağış bozulur mu’ diye sorulduğuna göre yanıt, bağış tamamen bozulmaz ama saklı paylar kadar eksilir.

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