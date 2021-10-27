Aile hekimi hakkında skandal iddia! İnceleme başlatıldı…

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve ölümünden yarım saat önceki video görüntüleriyle akıllara kazınan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Salih Cenap Çevli'nin eşi Pınar Çevli, engelli kızına bez reçetesi yazdırmak üzere gittiği aile hekiminin kendisine ve ölmüş eşine hakarette bulunduğunu iddia etti. Çevli'nin şikayeti üzerine ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, aile sağlığı merkezine giderek, olaya ilişkin inceleme başlattı.





Pandeminin ilk dalgasında koronavirüs nedeniyle 26 Mayıs 2020'de yaşamını yitiren ve yoğun bakımdaki son dakikalarında bile videolar çekerek halkı salgına karşı uyarmaya çalışan Opr. Dr. Salih Cenap Çevli'nin eşi Pınar Çevli, engelli kızına elektronik bez raporu ile reçete yazdırabilmek Eyüp'teki aile sağlık merkezine gitti.

Çevli'nin iddialarına göre; doktor önce isim soyisim bilgisiyle bez raporuna ulaşamadı. Bunun üzerine raporun aslını istedi. Çevli, aslının kendilerinde olmadığını belirttiği raporun, elektronik olarak sistemde kayıtlı olduğunu ve isim soy isim ile değil T.C. numarasıyla girilirse görebileceğini izah etmeye çalıştı. Buna öfkelenen doktor E. A., Çivli'ye ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eşi Opr. Dr. Salih Cenap Çevli'ye hakaret etti. Pınar Çevli'nin şikayetleri üzerine Eyüp İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Eyüp'teki aile sağlık merkezine giderek olaya ilişkin inceleme başlattı. Öte yandan, doktor E. A., iddialara ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

"DOKTOR, 'SİZİ DEVLETE HAKARET ETMEKTEN İÇERİ ATTIRIRIM' DEDİ"

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Salih Cenap Çevli'nin eşi Pınar Çevli, "26 Mayıs 2020 tarihinde eşimi kaybettim. 3 çocuğum var, çocuklarımdan biri engelli. Bugün engelli çocuğumun elektronik ortamda olan Bez raporu reçetesi için bu aile sağlık merkezine geldim. Doktora durumu anlattım. Bez yazdırmak istediğimi söyledim. Doktor hanım ise 'raporunuz olmadan yazamam' dedi. Ben de kendisine 'hocam bizim raporumuz elektronik, sistemden girmeniz yeterli' dedim. Doktor sistemden raporu göremediğini söyleyince ben de medikal firmadan raporu istedim. Raporun gelmesini beklerken doktora 'sizleri nelerle uğraştırıyoruz' dedim. Doktor da 'sizi devlete hakaret etmekten içeri attırırım' dedi. Kendisine bunun bir hakaret olmadığını söylememe rağmen doktor kimliği yüzüme attı" dedi.

"DOKTOR, KÜFÜR EDEREK BİZİ DIŞARI ÇIKARDI"

Çevli, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kimliği yere attıktan sonra doktora, koronavirüsten hayatını kaybeden Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Salih Cenap Çevli'nin eşi olduğumu söyledim. Doktor da 'iyi ki gebermiş kurtulmuş sizden' dedi. O esnada oğlum doktora 'hocam üzerinizde önlük var yapmayın. Benim babam da bir doktordu' dedi. Arından bana oğluma küfür ederek bizi dışarı çıkardı. Dışarı çıktıktan sonra ilçe sağlık ekiplerini ve 155'i aradım. İlçe sağlıktan denetim için ekipler geldi"

"DOKTOR, HATASININ FARKINA VARMASI LAZIM"

Hiçbir zaman sağlık çalışanlarından gurur duymaktan vazgeçmeyeceğinin söyleyen Çevli, "Bir sağlık çalışanı hiçbir zaman bir vatandaşa böyle davranma hakkına sahip değildir. Benim eşim ölmüş olabilir. Eşim giderken bana 3 tane evlat emanet etti. Ben son nefesime kadar eşime en ufak bir hakaret ettirmem. Eşime hakaret ettirirsem benim eşim uyuyamaz. Doktor hanımın aile yakınları özür dilemek için yanımıza geldi. Ancak doktor hanımın aile yakınları değil, kendisinin yaptığı hatanın farkına varması lazım" ifadelerini kullandı.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Salih Cenap Çevli'nin oğlu Arda Tunç Çevli ise "Doktor 'iyi ki ölmüş kurtulmuş sizden' dedi. Hocam 'sizin üzerinizde de bir önlük var nasıl böyle söyleyebiliyorsunuz' dedim. Sonrasında ağza alınmayacak hakaretlerle bizi odasından çıkardı. Ben de doktor olmak istiyorum. Fakat bu şekilde bir doktor olmak istemiyorum. Babam gibi bir doktor olmak istiyorum. Babam hastalarının gözünün içine bakarak 'efendim' derdi" diye konuştu.

Esma MURAT - Osman BAKIR - Feridun AÇIKGÖZ / DHA