Aile hekimi Yavuz Kalaycı corona virüs kurbanı oldu
İstanbul Eyüpsultan'da aile hekimi Yavuz Kalaycı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
20 Nisan 2020, Pazartesi 11:13 Son Güncelleme:
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Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı corona virüsten dolayı vefat etti.
İstanbul Sağlık Müdürlüğü´nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı’ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.
DHA