Türkiye Aile hekimi Yavuz Kalaycı corona virüs kurbanı oldu

Aile hekimi Yavuz Kalaycı corona virüs kurbanı oldu

Türkiye

Aile hekimi Yavuz Kalaycı corona virüs kurbanı oldu

İstanbul Eyüpsultan'da aile hekimi Yavuz Kalaycı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

20 Nisan 2020, Pazartesi 11:13 Son Güncelleme:
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Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı corona virüsten dolayı vefat etti.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü´nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı’ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

DHA


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