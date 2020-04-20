Aile hekimi Yavuz Kalaycı corona virüs kurbanı oldu

Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı corona virüsten dolayı vefat etti.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü´nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı’ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

DHA





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