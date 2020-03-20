Türkiye Aile hekimleri corona virüs tedbiri için yurtdışından gelenleri tek tek arıyor

Aile hekimleri corona virüs tedbiri için yurtdışından gelenleri tek tek arıyor

Türkiye

Aile hekimleri corona virüs tedbiri için yurtdışından gelenleri tek tek arıyor

Aile hekimleri corona virüs tedbiri kapsamında yurt dışından gelenleri tek tek arayarak, “Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ateşiniz, öksürüğünüz var mı?” diye sormaya başladı.

20 Mart 2020, Cuma 09:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Sağlık Bakanlığı, yurt dışından gelenlerin aile hekimlerince kontrolüne karar verdi. Uygulama başladı ve aile hekimleri yurt dışından gelen tüm vatandaşları telefonla arayarak, “Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?, Ateşiniz, öksürüğünüz var mı? Evde kaç kişisiniz” gibi sorular yöneltiyor.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, aile hekimleri yurt dışından yeni dönerek kendisini izole edenlere “Diğer aile fertleri ile fazla temas etmeyin, etmek mecburiyetinde kalırsanız maske kullanın, havlu, bardak gibi eşyaları ortak kullanmayın” uyarısında bulunuyor. Ateşi olan kişilerin ise maske takarak derhal sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyor.

İlgili Haberler
Bill Gates corona virüs aşısı için tarih verdi



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Doktorlarımız...
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Sonumuz İtalya gibi mi olacak?
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Şimdi hatalarımızla hesaplaşma zamanı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Online corona virüs risk testi yayında