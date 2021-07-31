Aile Hükümeti filminde, Salih öğretmen sevdiği kızın başkasıyla evlenmesini engellemek için çözüm yolu arar. Ancak olaylar beklediğinden daha fazla karmaşık hale gelir. Şimdi tüm köylüler resmi nikah kıymak zorundadır ve akrabasıyla evlenmeyene tapu verilecektir. İşte, Aile Hükümeti filminin konusu, oyuncuları film hakkında merak edilenler…

AİLE HÜKÜMETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmeliğini Burak Demirdelen, senaristliğini ise Seçil Çömlekçi’nin üstlendiği Aile Hükümeti filminin çekimleri Çanakkale Assos'ta gerçekleştirildi.

AİLE HÜKÜMETİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Aile Hükümeti filmi, öğretmen Salih’in köylüleri akraba evliliklerinden vazgeçirmek için çabalarken yaşanan olayları trajikomik bir şekilde ekranlara getiriyor. Aile Hükümeti filminin konusu ise şöyle;

Salih adındaki genç öğretmen, Elaldı köyüne atanır ve burada köy koşullarına alışma çabası verirken diğer yandan da köyün güzel kızı Zeynep’e gönlünü kaptırır.

Ancak burada herkes akraba evliliği yapmaktadır ve Salih, sevdiği kızın da bir akrabasıyla evlendirilmesi korkusunu taşır. Bunun önüne geçmek için Aile Bakanlığı'na dilekçe yazar.

Bakanlık, Salih'in yazdığı dilekçeler sonrası harekete geçer ve yaşanan sorunların çözülebilmesi ve köydeki aile hayatının düzene sokulabilmesi, için bir proje hazırlar. Hazırlanan projeye göre herkes resmi nikah kıymak zorundadır ve akrabası ile evlenmeyenler, oturdukları evlerin ve işledikleri tarlaların tapularını almaya hak kazanacaktır.

AİLE HÜKÜMETİ FİLMİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI