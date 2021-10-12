Ankara'da 2011 ve 2013'te kaybolan iki kardeşin anneleri, üvey babaları ve üvey kardeşleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Sabah'tan Ömer Çetin'in haberine göre, iki kardeşin akıbeti için Ankara Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinden oluşan 10 kişilik özel ekip kuruldu. 300'e yakın isim mercek altına alındı. Başta anne Fahriye Güler olmak üzere o yıllarda annenin imam nikâhlı eşi olan İbrahim Terzioğlu ile eşinin oğlu Arman Terzioğlu üzerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Güler ve İbrahim Terzioğlu'nun 2009'da Ayaş'taki Yeşil Vadi Hobi Bahçeleri'nden arsa satın aldıkları ve az süre sonra aldıkları paranın çok daha azına sattıkları tespit edildi. Özel ekip, 1 yıl teknik ve fiziki olarak takip yaptı. Aile, paniğe kapılarak ağız birliği yapma konusunda gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

Telefon dinlemesine alınan zanlıların, konuşmalarında şifreli olarak hobi bahçelerinden bahsetmeleri üzerine polis, bahse konu hobi bahçelerinden ev kiraladı. Kayıp kardeşlerin "Yasak Aşk Cinayeti"ne kurban olup olmadıkları açığa çıkarılmaya çalışıldı. Dedektifler, hobi bahçesinde 1 yıl ceset arama çalışması yaptı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Kütahya Tavşanlı'ya taşınan üvey kardeşin evini de günlerce takibe alan ekipler, şüphelilerin farklı hatlar üzerinden görüştüklerini tespit etti. Operasyonla yakalanan zanlılar, cinayetleri itiraf etti. 2010'da İbrahim Terzioğlu'nun, Oğulcan'ı piknik bahanesiyle bahçeye götürdüğü ve tüfekle öldürüp gömdüğü ortaya çıktı

İNŞAAT DEMİRİYLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Anne Güler'in, ağabeyinin nerede olduğunu sorgulamaya başlayan küçük oğlunun yemeğine uyku ilacı attığı, İbrahim Terzioğlu ile oğlu Arman Terzioğlu'nun, uyuyan Barış'ı başına inşaat demiriyle vurup öldürdüğü belirlendi.

Şüpheliler, cesetlerin gömülü olduğu hobi bahçelerini gösterdi. Yapılan arama çalışmalarında, iki kardeşe ait kafatası ve kemik parçaları bulundu.

OMERTA YASASI NEDİR?

Omerta ‘suskunluk yasası’ olarak biliniyor. Mafya tipi örgütlenmelerde görülen bir kural. Konuşmama kuralı deniyor. Kişi başına ne iş gelirse gelsin, ne olursa olsun polise bir şey söylemiyor.



