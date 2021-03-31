Aile olmak yap-boz gibidir

Elbette böyle bir ayrım düşünülemez. Çünkü aileyi oluşturan ve o aileyi aile yapan aile bireyleridir. Bu ailenin tamamını yalnızca ne çocuklar ne de anne ve babalar oluşturur. Aile bireylerinden bir kişinin yaşadığı sorun tüm aileyi etkileyebilir. Tıpkı yap-boz yaparken yanlış parçaları birleştirince yap-bozun tamamlanamaması gibi. Ancak doğru parçaları birleştirdiğimizde yap-boz tamamlanıyor ve sonunda ortaya bir görüntü çıkıyor.

Aile kurumunda ise tüm aile bireyleri birbirleriyle sağlıklı bir ilişki ve iletişim içindeyse o ailenin sağlıklı bir aile yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Sağlıklı bir ailede büyüyen çocukların ileriki yaşamlarında da sağlıklı bireyler olduklarını gözlemlemekteyiz. Aile demek sadece ebeveynler ve çocukları oluşturan bir çatı demek değildir… Dünyaya geldiğimiz andan itibaren hayatımız boyunca varlığını hissettiğimiz en güvenli yerimizdir aslında. Anne ve baba olarak doğru tutum ve yaklaşımları benimsemeli, çocuğumuza karşı da bu yaklaşımla hareket etmeliyiz.

Her ailenin kendi içinde sınırları vardır. Bunun yanında bir de kuralları… Ailenin kendi içinde belirdiği kurallara yalnızca çocukların uyması beklenmemelidir. Çünkü her ailenin üyesi bir yap-boz parçası gibidir. Tüm aile bireyleri bu kurallara uyarsa ailenin yap-bozu tamamlanır. Yani kurallar benimsenir. Ama sadece çocuklardan beklenirse ya da bu kurallar sadece çocuklar için olursa işte o zaman çocuk kendini engellenmiş, dışlanmış veya ailenin bir üyesi olmadığını hissedebilir. Dolayısıyla hırçın davranışlar sergileyebilir. O yüzden aile demek birlikte hareket etmek, kurallara birlikte uymak demektir. Anne ve baba olduğumuz için herhangi ayrıcalığımız yoktur, olmamalıdır.