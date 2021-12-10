Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak

Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık merkezinde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

10 Aralık 2021, Cuma 21:46 Son Güncelleme:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler; Bakanlık merkezimizde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirerek teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. İlan 13.12.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısında ve Bakanlığımız internet sayfasında. Başvurular 16 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İHA

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