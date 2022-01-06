Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

06 Ocak 2022, Perşembe 15:49 Son Güncelleme:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2, ek 5 inci maddelerine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.

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