Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.
06 Ocak 2022, Perşembe 15:49 Son Güncelleme:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2, ek 5 inci maddelerine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.
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