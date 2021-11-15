Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalıştığı Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün bodrum katına uyuşturucu madde sakladığı tespit edilen ve tutuklanan işçi F.D.'nin kurumla ilişiğinin kesildiğini, başlatılan soruşturmanın da sürdürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 30 Ekim'de kurum çalışanı F.D.'nin adresinde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan hap ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonda F.D.'nin gözaltına alındığı belirtilerek, "Ayrıca yapılan sorgulamada İl Müdürlüğü bodrum katında aynı özelliklere sahip uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sakladığı beyanı üzerine yapılan aramada söz konusu maddelere de el konulmuştur. Şahıs 'yeşil reçeteye tabi uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan hap satmak' suçundan 31 Ekim 2021 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olayın hemen ardından 4857 sayılı iş kanunun 25'inci maddesinin belirtilen 'ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri' başlığı uyarınca ivedilikle gerekli işlem yapılarak açığa alınmış ve 5 Kasım 2021 tarihinde iş akdi fesih edilerek kurum ile ilişiği kesilmiştir. Konu ile ilgili 04 Kasım 2021 tarihinde başlatılan soruşturma bakanlığımız müfettişleri tarafından çok yönlü olarak sürdürülmektedir" denildi.



