Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde sosyolog olan Mustafa Sefa'ya silahlı saldırı!

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde sosyolog olan Mustafa Sefa'ya silahlı saldırı!

Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde sosyolog olan Mustafa Sefa'ya silahlı saldırı!

Sosyolog Mustafa Sefa Iğdır'da motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalışan Sefa tedaviye alındı.

05 Ekim 2021, Salı 12:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde sosyolog olarak çalışan Mustafa Sefa (34), motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Sefa tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Halfeli Caddesi'nde motosikletle iş yerine giden evli 1 çocuk babası Mustafa Sefa, arkasından gelen başka bir motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, ayağından aldığı kurşunla yaralanan Sefa, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki mobese ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Özdemir: Biz de rahatsızız
Murat Çelik
Rauf Tamer
Yeni siyaset
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Spor denince sadece futbol akla geliyordu
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Matilda Etkisi ve Özlem Türeci
Oral Çalışlar
Banu Şen
Spil Dağı'nın eteklerinde yazılan bereket ve üretim efsanesi: Manisa
Banu Şen
Şirin Sever
İtirazım var ama neye?
Şirin Sever
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İl Sağlık Müdürü uyardı! 'Bu yıl daha yüksek oranda görülecek'