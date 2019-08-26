Ailece sahnede! Selda Bağcan yeğenleri ile söyledi Bağcan Ailesi'nin yetenekli müzisyenleri, aynı sahnede bir araya geldi. Usta sanatçı Selda Bağcan'a Vadi Açıkhava konserinde yeğenleri Serenad, Sonat ve Seda Bağcan eşlik etti