Türkiye Aileler arasında silahlı kavgada kan aktı

Aileler arasında silahlı kavgada kan aktı

Türkiye

Aileler arasında silahlı kavgada kan aktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki aile arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 21:55 Son Güncelleme:
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Ekili Mahallesi’nde aralarında kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet bulunan Göze ve Ayaz aileleri arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra silahların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda Mehmet (33), Reşat (17), Seyit (22), Salih (34) ve Nesih Göze (63) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle ve hastanede güvenlik önlemi alındı.

AA

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