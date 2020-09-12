Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Kasım 2019’da mola verdikleri ilişkilerine Şubat 2019’da devam kararı almış, Çubuklu Vadi Konakları’nda kiraladıkları villaya taşınmışlardı. Yakınları nikah davetiyesi beklerken sevgililer temmuzda ayrılmıştı. Aylık kirası 30 bin TL olan havuzlu-bahçeli lüks villa Hande Erçel’e kaldı. Evin içini A’dan Z’ye değiştiren, stüdyo ve resim atölyesi gibi bölümler ekleyen Murat Dalkılıç evi Hande Erçel’e bırakırken hiçbir talepte bulunmadı. Eşyalarını bile almadı.

Babası takibe aldı

Hande Erçel’in ayrılık sonrası adının aşk dedikodusuna karıştığı Kerem Bürsin cephesinde de ilginç gelişmeler yaşandı. Hande’nin babası Kaya Erçel, yakışıklı oyuncuyu sosyal medyada takibe aldı. Kerem’in annesi Çiğdem Bursin de oğlunun partnerini takip listesine ekledi. Kerem kısa süre önce Hande Erçel için “Müthiş bir insan, çok tatlı. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum” demişti.