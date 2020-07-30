Aileler dikkat! Karar verici değil yol gösterici olun

Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuncay Ergene, üniversite tercih döneminde anne-babaların çocuklarına nasıl yardımcı olabileceklerine dair önemli tavsiyeler verdi:

Kıyaslama yapmayın

Sınav sonucu çocuğunuzun değeri değildir. Puan sadece bir sınav sonucudur. Çocuğunuzu başkalarının çocuklarıyla karşılaştırmayın, diğer çocukların aldığı puana göre övmeyin veya yermeyin.

Çocuk adına karar verici değil, yol gösterici olmalısınız.

Çocuğunuz aldığı puanın gerçek başarısını göstermediğini düşünüyorsa tekrar sınava hazırlanmasının da bir seçenek olduğunu söyleyin. Bazen çocuklar sırf sizden çekindikleri ya da evden uzaklaşmak istedikleri için çok düşünmeden tercih yapabilirler. Bu tercihin gerçekten onun isteği olup olmadığını gözleyin ve çocuğunuzla konuşun.

Tercih döneminde sıklıkla anne ve babalar kendi yapmak isteyip de yapamadıkları mesleği veya okumak isteyip de okuyamadıkları bölümü çocukların tercih etmesini ister.

Kılavuzu inceleyin

Zaman içinde meslek ve iş alanları büyük değişiklikler gösteriyor. Şu an en çok ihtiyaç duyulan iş veya meslek 5-10 yıl sonra değişebilir. Bu nedenle okullarda tercih danışmanlığı konusunda destek olabilecek okul psikolojik danışmanlarından (rehber öğretmenlerden) yardım alabilirsiniz.

Tercih kılavuzunu inceleyin. Sizin döneminizde olmayan ve yeni açılmış olan programlar hakkında da bilgi sahibi olun. Onun farkına varmasını sağlayın. Çocuğunuzla seçebileceği bölümü, mesleği konuşurken karar verici olmayın, yol gösterici olun.

Çocuğunuzun aldığı puana göre değil, yüzdelik dilime göre tercihler yapmasını teşvik edin. Öğrencinin başarı sırası veya yüzdelik sırasına göre tercih yapmak daha gerçekçidir.

Duygularını kabul edin

Çocuğunuz, artık o bir genç ve kendi yaşamına yön vermesine, hayatının sorumluluğunu üstlenmesi için desteklemelisiniz.

Çocuğunuzun duygularını anlamaya çalışın. “Ben endişeliyim”, “kararsızım” dediğinde “endişelenmene gerek yok” “kararsızlık da neymiş bak şimdi şu bölümü seç” demek işe yaramaz. Çocuğunuzun duygularını olduğu gibi kabul edin. Öncelikle onun tercihlerinin ne olduğunu öğrenin. Siz hangi üniversiteleri ya da bölümleri tercih etmesi gerektiğini belirtirseniz, çocuğunuzun kendi isteklerini açık bir şekilde ifade etmesini engellersiniz.

Meslek seçiminin, çocuğunuzun kişilik özelliklerine uygun olmasına dikkat edin. ›Çocuğunuzla birlikte tercih etmeyi düşündüğü üniversiteleri gezebilirsiniz ya da üniversitelerin web sitelerini, online üniversite tanıtım programlarını birlikte izleyebilirsiniz.