Araştırmacılar, çalışmanın ikinci yılında, çocukların oyun oynarken söylediklerinin taşıdığı önemi inceleyip; çocukların tek başlarına oyuncak bebekle oynadıklarında başkalarının duygu ve düşünceleri hakkında daha fazla şey dile getirdiklerini tespit ettiler. Bu kavram, içsel durumsal dil (internal state language- ISL) olarak biliniyor. Başkalarının içsel durumları hakkında konuşmak, çocukların gerçek dünyada insanlarla etkileşim kurarken kullanabilecekleri sosyal beceriler geliştirmelerini sağlamanın yanı sıra genel duygusal gelişimlerine faydalı olma potansiyeli taşıyor.

Konuyla ilgili araştırmacı Dr. Sarah Gerson, “Çocuklar hayali dünyalar yaratıp oyuncak bebeklerle oynadıklarında başkalarının duyguları, hisleri ve düşünceleriyle ilgili mesajı önce sesli olarak ifade ediyor; sonra da içselleştiriyor. Bu durumun çocuklar üzerinde daha yüksek oranda sosyal ve duygusal bilgi işleme ortaya çıkarmak, ömür boyu devam edecek alışkanlıklar inşa etmek ve şekillendirmek üzere içselleştirilebilecek empati ve sosyal beceriler kazandırma gibi uzun vadeli olumlu etkileri olabilir.” dedi.

Mattel’in Barbie ve bebeklerden sorumlu Global Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Lisa McKnight da konuya ilişkin düşüncelerini “Cardiff Üniversitesi’yle kurduğumuz uzun vadeli ortaklığımız sayesinde nörobilim temelinde; oyuncak bebekle oynamanın başka faydalarını ortaya çıkarmayı dört gözle bekliyoruz.” sözleriyle ifade etti.



