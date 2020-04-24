Aileler onaylıyor, çocuklar takip ediyor

Son yıllarda çocukların güvenli internet kullanımına dair hassasiyet sürerken, Covid-19 önlemleri kapsamında evde eğitime geçilmesi ile “güvenilir içerik" konusu her zamankinden daha fazla öne çıkmış durumda.

Bu günlerde çocukların internet erişiminin kolaylaşması, ebeveynlerin “dijital ebeveynler” haline gelip, kontrol ve takip mekanizması olmalarını gerektiriyor.

Ebeveynlerin imdadına yetişen güvenli içeriklerin başında gelen Animaccord Animation Studio’nun baş karakterleri Maşa ile Koca Ayı, işte tam da bu nedenle pozitif dünyası ve öğretici temaları ile öne çıkıyor.

Yeni bölümleri Cartoon Network’te ve Netflix’te yayınlanan Maşa ile Koca Ayı, gündem doğrultusunda sürekli yenilenen iletişimlerinin de etkisi ile, Youtube Türkçe kanalında 2,95 milyon aboneye ulaştı. Bu başarının arkasında, sevimli ikilinin eğlenceli olduğu kadar öğretici olması ve çocuklar kadar ebeveynler tarafından da sevilmesi yatıyor.

Takipçi sayısı her geçen gün artan Maşa ile Koca Ayı, şimdi de Covid-19’a dikkat çekmek ve önlemlere dair farkındalığı artırmak için hazırlık içinde.

Maşa ile Koca Ayı, televizyon ve dijitaldeki popülaritesinin yanı sıra, tüketici ürünlerinde de tüm ailenin favorilerinden... WarnerMedia, Universal Studios, MGA L.O.L Surprise başta olmak üzere dünyanın en büyük medya kuruluşlarının ve en sevilen karakterlerin Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi Lisans A.Ş.; tekstilden aksesuara, gıdadan kırtasiyeye, tüm tüketici ürün gruplarında Maşa ile Koca Ayı’nın yer aldığı ürünlerin tüm Türkiye’ye ulaşmasını sağlıyor.

Görünen o ki Maşa ile Koca Ayı’nın adını daha çok duyacağız!