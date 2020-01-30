Ailelere özel ücretsiz atölye: “Geleceğimiz Çocuk”

Çocuklar ve anne babalar için ücretsiz tatil atölyeleri başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve katılımın ücretsiz olduğu etkinlik “Kemerburgaz Kent Ormanı”nda gerçekleştiriliyor. Etkinlikler 1 Şubat'a kadar devam edecek.

Çocuk Atölyesi’nde Uzman Psikolog Ceyda Yanar ve Uzman Klinik Psikolog Zeynep Yetkin yönetiminde masal atölyesi gerçekleştiriliyor. Ayrıca, çocukların kaygı ve korkularını çözümlemesinde yardımcı olacak “Cesaret Bilekliği Atölyesi” düzenlenecek.

Robotik Atölyesi, icat, resim, oyun ve dans atölyeleri ile çocuklar yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı yakalayacak. 'Her Yerde Oyun' ekibi atölyeleri de çocuklar için etkinlikler düzenleyecek.

Etkinlikte Tiyatro Sanatçısı Mehmet Erbil; “Bir Bavul Masal” atölyesi olan “interaktif tiyatro” ile hem ebeveynler hem çocukların kahramanlara bakışını değiştirecek bir çalışma gerçekleştirecek.

Ebeveyn söyleşi atölyesi etkinlikleri

Ebeveyn Söyleşi Atölyesi’nde; alanında uzman ve ilham veren isimler; birbirinden değerli bilgiler verecek ve ebeveynler ile buluşma fırsatı bulacaklar.

Funda Tekelioğlu kaygı, korku ve sınırlar ile ilgili konuşurken; Ömür Kurt, dijital dünyada ebeveyn olmanın zorluklarıyla ilgili görüşlerini aktaracak.

Özlem Dağ, “Geleceğin Eğitimi” başlığı ile vizyonumuzu geleceğe çevirirken; Göz hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Halil İbrahim Altınsoy “çocuklarda göz sağlığı”nın önemini vurgulayacak.

Ödüllü çocuk kitapları yazarı Burcu Aktaş “çocuk edebiyatı dünyası”nın kapılarını aralarken; uzman diyetisyen ve psikolog Pırıl Duru, ebeveynlerin kaygı ve korkularında büyük yer kaplayan “çocuk sağlığı ve beslenme” ilişkisini anlatacak.

Çocukların temel eğitimi aldıkları okul öncesi dönemde “Disiplin Anlayışı” na değinecek olan Reyhan Büyükhanlı’nın yanısıra, Uzman Psikolog Ceyda Yanar ve editör, yazar Hande Birsay, aynı sahnede “Mükemmel ebeveynlik var mıdır?” sorusuna cevap arayacaklar.

Özen Yazğan ve Doç. Dr. Bilge Uzun, eğitimde “mindfulness” konusuna değinirken, Dr. Ayça Kaya, yeni kitabı “Karnım Zil Çaldı!” ile beslenme alışkanlıklarını anlatacak.

Söyleşilerde yer alan bir diğer değerli isim oyun terapisti, konuşmacı ve yazar Özge Selçuk Bozkurt, “Hayal Gücü Sınır Tanımaz” diyerek sınırlarımızı sorgulatacak, Hale Güneş, “Okul Öncesi Eğitimde Finansal Okuryazarlık Eğitimi” başlıklı söyleşisi ile yer alacak.

Pepee’nin yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç; çocuk kitapları yazarı Ömür Kurt ile birlikte “Düş Kuran Çocuklar ve Dijital Dünya”yı değerlendirecek. Son olarak; Zeynep Özçoban “Adaçayı ile ruhunu temizle ve enerjini yükselt” içerikli atölyesi ile bireysel farkındalıklar üzerine etkinlik gerçekleştirecek.