Türkiye Aileme küfür etti dedi... Arkadaşının kafasına çekiçle vurdu!

Aileme küfür etti dedi... Arkadaşının kafasına çekiçle vurdu!

Türkiye

Aileme küfür etti dedi... Arkadaşının kafasına çekiçle vurdu!

Adana'da kendisine ve ailesine küfür ettiğini öne sürdüğü iş arkadaşını çekiçle kafasına vurarak ağır şekilde yaralayan zanlı tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören arkadaşı ise entübe edildiği, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

26 Ocak 2022, Çarşamba 10:10 Son Güncelleme:
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Adana'daki Organize Sanayi Bölgesindeki TIR dorsesi üretimi yapan bir fabrikada meydana gelen olayda fabrikanın yöneticisi, kaynakçı işlerini hızlı bitirmesi için uyardı. 

Bunun üzerine kaynakçı 38 yaşındaki Mahmut E., iddiaya göre küfrederek diğer çalışan arkadaşlarına kızdı. Fabrikada 3 hafta önce işbaşı yapan 22 yaşındaki Emre K.’ninkarşılık vermesiyle Mahmut E. ile tartışmaya başladı. 

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Emre K., elindeki çekiçle Mahmut E.’nin başına vurdu. Mahmut E., aldığı darbeyle kanlar içerisinde yere yığıldı.



"AİLEME KÜFREDİNCE GÖZÜM KARARDI"

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Mahmut E., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. 

Emre K. ise fabrikaya gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. 

Emniyete götürülen Emre K. ifadesinde, “Mahmut, aileme küfredince kendisini uyardım. Devam edince gözüm karardı, bir anlık sinirle elimdeki çekiçle başına vurdum” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mahmut E.’nin ise entübe edildiği, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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