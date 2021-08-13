Türkiye 'Ailene musallat ederim' diyerek kadınları tehdit eden 'Cinci hoca'nın foyası ortaya çıktı

'Ailene musallat ederim' diyerek kadınları tehdit eden 'Cinci hoca'nın foyası ortaya çıktı

Türkiye

'Ailene musallat ederim' diyerek kadınları tehdit eden 'Cinci hoca'nın foyası ortaya çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ’cin çıkarma’ seansı yaptığı ve 2 kadına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Hakan Azak (38), tutuklandı.

13 Ağustos 2021, Cuma 19:23 Son Güncelleme:
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Alanya’da cin çıkardığı iddia edilen Hakan Azak’ın, taciz ettiği ve ilişkiye zorladığı öne sürülen H.K. (32) ve G.G. (46) adlı kadınlar, şüpheli hakkında jandarmaya şikayetçi oldu. Bir süredir kendisinde cin olduğu iddiasıyla sözde cinci hoca Hakan Azak’a eşiyle birlikte gittiğini anlatan H.K., şüpheli tarafından elle taciz edildiğini, kendisiyle ilişkiye girme isteğini reddettiği için tehdit edildiğini ifade etti. H.K., sözde hocanın ilişki isteğini kabul etmezse kendisine ve ailesine cinleri musallat edeceği şeklinde tehdit ettiğini, telefonundan engellemesine rağmen başka numaralardan arayarak rahatsız etmeye devam ettiğini kaydetti. Hakan Azak’ın ayrıca seans uyguladığı G.G. adlı kadını da aynı şekilde taciz ettiği, H.K.’yı kendisine ayarlamazsa ona da cinleri musallat edeceği şeklinde tehdit ettiği iddia edildi.

Tehditlere dayanamayan kadınlar, eşleriyle birlikte Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek, Hakan Azak hakkında şikayetçi oldu. Jandarma tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Azak, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ’cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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